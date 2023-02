Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch am Sitz eines großen steirischen Konzerns in Leoben-Hinterberg. Dort wurde eine Trafoanlage mit einem Gewicht von rund vier Tonnen für einen Transport mit einem Kran angehoben. Um die tonnenschwere Last wieder abladen zu können, musste ein 32-jähriger Arbeiter den Trafo mit seinen bloßen Händen stabilisieren.

Die schwere Anlage begann aber zu schwingen und drohte mit einem anderen Trafo zusammenzustoßen. Das wollte der Rumäne verhindern, griff mit seinem Arm zwischen die Objekte und wurde eingequetscht.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Versorgung durch die Rettungskräfte ins UKH Kalwang eingeliefert.