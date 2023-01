Sie hatten es offenbar in erster Linie auf Bargeld abgesehen: Während der Weihnachtsfeiertage brachen bisher unbekannte Täter in insgesamt fünf Geschäftslokale in der Innenstadt von Leoben ein, wie erst jetzt bekannt wurde. Die Täter drangen dabei in völlig unterschiedliche Geschäfte ein, brachen die Kassen auf und räumten sie leer.