Die starke Hitze einer Fleischselche, die am Sonntag in einer Hütte in Wald am Schoberpaß im Bezirk Leoben in Betrieb war, dürfte einen Brand verursacht haben. Gegen 00:30 Uhr war in dem Holzschuppen, der als Werkzeughütte dient und wo sich auch eine Fleischselche befindet, Feuer ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren, die Polizei und auch Rettungskräfte standen im Einsatz.