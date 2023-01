"Schnellzug gegen Radfahrer“ - diese Meldung mündete am Samstagnachmittag in einem Großaufgebot an Einsatzkräften und hatte auch die Sperre der Bahnstrecke in Kammern im Liesingtal zur Folge. Von einem Unfallopfer fehlte allerdings jede Spur. Die drei Feuerwehren Mautern, Kammern und Setz standen mit 54 Einsatzkräften im Einsatz. Auch mehrere Rettungswagen des Roten Kreuz wurden während der Suche nach dem erfassten Radfahrer zur Unfallstelle alarmiert. Die Bahnstrecke war sogar eineinhalb Stunden lang komplett gesperrt.