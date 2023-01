Zwei Bergtouren im Bezirk Leoben endeten am Samstag für zwei Wanderer im Spital. Am Präbichl verletzte sich ein Mann bei einem Sturz am Fuß und an der Hand. Weil er von selbst nicht mehr vom Berg gekommen wäre, flog die Crew des C 17 an. Der Verletzte wurde am Parkplatz an den Rettungswagen übergeben und in ein Spital gebracht.

Noch während die Bergung lief, wurden die Retter schon zu einem weiteren Einsatz alarmiert. Am Eisenerzer Reichenstein stürzte eine Wanderin. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste ins UKH geflogen werden.