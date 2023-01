Ein bislang unbekannte Täter drang am 14. September 2022 gegen 11.45 Uhr gewaltsam in eine Privatwohnung in Leoben ein, durchsuchte Kästen sowie Laden und stahl Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Bei der Tat wurde der unbekannte Mann von einer Überwachungskamera gefilmt.

Hinweise zur Identität der abgebildeten Person sind erbeten an das Stadtpolizeikommando Leoben, 059133/66 2222.