Mit Spannung war das Ergebnis erwartet worden: An der Montanuni Leoben wurde am Donnerstag der bisherige Vizerektor Peter Moser (63) einstimmig zum Rektor gewählt, er folgt Wilfried Eichlseder im Herbst, der insgesamt zwölf Jahre (also drei Perioden lang) Rektor war. Landeshauptmann a. D. Waltraud Klasnic, die als Uni-Rat-Vorsitzende die geheime Wahl leitete, zeigte sich zufrieden: "Peter Moser steht für langjährige internationale Vernetzung und wissenschaftliche Leistungen sowie den Anspruch, notwendige Veränderungen für die Zukunftsfähigkeit der Montanuniversität herbeizuführen." Moser, 63, könnte auch noch vier Jahre später für eine zweite Amtsperiode gewählt werden. Beim Dreiervorschlag des Uni-Senates war auch eine Frau, Barbara-Annette Zahnt, (48), vorgeschlagen gewesen. Wäre sie gewählt worden, wäre sie die erste Rektorin an der Traditions-Uni gewesen.