Handel mit Marihuana im Wert von 100.000 Euro aufgeflogen

Zwei Jahre lang handelten ein 21-Jähriger und eine 17-Jährige in der Steiermark in großem Stil mit Marihuana. Polizei zeigte mehr als 30 Personen an und konnte nebenbei auch einen Raub und weitere Delikte aufklären.