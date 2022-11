"Äußerst professionell, ein hohes Maß an Flexibilität, gelebte Kameradschaft und folglich eine erfolgreiche Auftragserfüllung." - So charakterisiert Generalmajor Martin Dorfer, Leiter der Direktion 1 (Landstreitkräfte) des Bundesheeres, die 2. Kompanie des Jägerbataillons 18 in St. Michael. Diese wurde nun als "Einheit des Jahres 2022" vom Verteidigungsministerium ausgezeichnet.