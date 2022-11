In der Energiekrise, wollen sich viele selbst mit Sonnenstrom versorgen. Auch Manuela Biberich aus Trofaiach investierte in eine Photovoltaikanlage samt Speicher. Doch der Weg zum eigenen Strom ist mit viel Frust gepflastert. „Unser Elektriker hat den Fördercall für uns gemacht. Er ist um punkt fünf dagesessen und hat alles reingeklopft. Zwei Mal gab es beim Förderansuchen eine Ablehnung. Nach Monaten Wartezeit und einem dritten Versuch klappte es zwar, aber es wurde nur die Hälfte der Einreichung bewilligt“, so Biberich. Ein Fehler beim Ausfüllen, sodass die Speicheranlage nicht mitgefördert wurde.