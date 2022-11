Die Familie eines Angeklagten hat sich den Ortswechsel wohl anders vorgestellt: „Wir sind nach Leoben gezogen, weil der Bub in Innsbruck immer nur Probleme hat.“ An der Stadt allein hat es offenbar nicht gelegen: Nach zwei Straftaten des Jugendlichen in Tirol kam es in der Montanstadt zu gleich sechs weiteren Delikten. Der Modus Operandi war da wie dort durchwegs promillehaltig – und zwar auf Opferseite: Das jugendliche Trio (bestehend aus zwei Syrern und einem Iraker im Alter zwischen 16 und 18)) suchte sich für seine Raubzüge nämlich gezielt betrunkene bis schwer betrunkene Opfer aus.