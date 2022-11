Verknotetes Seil sorgte für Einsatz der Bergrettung

Drei Personen gerieten am Montag im Zuge einer Klettertour am Fledermausgrat in der Vordernberger Griesmauer in eine alpine Notlage. Die Bergrettungen Eisenerz und Vordernberg wurden alarmiert, auch der C17 stand im Einsatz.