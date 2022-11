Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf der B 116 von Leoben kommend in Richtung Niklasdorf. Der 53-Jährige aus dem Bezirk Leoben kam plötzlich links von der Fahrbahn ab, durchschlug einen Maschendrahtzaun und prallte gegen einen dort abgestellten Container. Zeugen des Vorfalls verständigten die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe. Der 53-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Hochsteiermark/Bruck an der Mur eingeliefert. Der Mann dürfte laut Polizei während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten haben.