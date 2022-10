Am Samstag gegen 14 Uhr verbrannte ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Leoben alte Bienenwaben auf seinem Grundstück in Kalwang in einem mit Ziegeln abgegrenzten Bereich. Das Feuer breitete sich vermutlich durch Funkenflug auf das umliegende Laub am Boden aus und sprang schließlich auf die nahe gelegene Gartenhütte über.