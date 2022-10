Gegen 11.45 Uhr führte ein 40-jähriger Forstarbeiter am Sonntag alleine Holzschlägerungsarbeiten durch. Im Zuge der Arbeiten, mit einer automatischen Seilwinde, löste sich ein Holzstamm und überrollte ihn. Dabei wurde der Mann am rechten Unterschenkel schwer verletzt. Der Forstarbeiter wurde von einem Verwandten, der sich in der Nähe aufgehalten hatte, gefunden. Dieser verständigte die Einsatzkräfte.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort wurde der Mann von der Crew des ÖAMTC-Notarzthubschrauber C17 mittels Tau geborgen und mit schweren Verletzungen ins Unfallkrankenhaus Kalwang geflogen.

Die Rettungsaktion im steilen Gelände © BFV Leoben

Die Freiwillige Feuerwehr Laintal mit drei Fahrzeugen und 16 Mann, das Rote Kreuz, der ÖAMTC-Notarthubschrauber C 17 aus St. Michael, die Polizei Trofaiach sowie in Bereitschaft die FF Gimplach mit der Bergrettung Trofaiach rückten zur Menschenrettung aus.