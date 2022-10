Wegen einer Fehde unter Rapper-Gruppen sind in Mailand, der Lombardei und Österreich vier Personen festgenommen worden. Ihnen werden Gewaltdelikte sowie Überfälle vorgeworfen. Zu den Gefassten zählt ein mit dem Spitznamen "Baby Gang" bekannter Musiker. Er wird beschuldigt, im Juni einen anderen "Simba La Rue" genannten Rapper tunesischer Herkunft mit Messerstichen verletzt zu haben, teilte die Polizei mit. An den Ermittlungen beteiligte sich auch die Polizei in Österreich.