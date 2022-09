Das Leobner Wiesenfest war am gestrigen Samstag in vollem Gange. Wie angekündigt stand der DSV Leoben im Mittelpunkt, Veranstalter Brandl sagte beim Auftakt am Donnerstag noch: "Richard Lugner wird beim Heimmatch am Samstag den Ehrenanstoß machen, und danach, wie auch die Fußball-Mannschaft samt Trainer Carsten Jancker, das Wiesenfest besuchen."