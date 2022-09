Fahrzeug touchierte Leitschiene kurz vor der Abfahrt Kalwang

Auf der A9 Pyhrnautobahn hat sich am späten Donnerstagnachmittag kurz vor der Abfahrt Kalwang in Fahrtrichtung Linz ein Verkehrsunfall ereignet. Mit Stand 18 Uhr ist die Autobahn in diesem Bereich total gesperrt.