Gegen 12 Uhr fuhr am Dienstag ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Mautern in Steiermark. Wegen Grünschnittarbeiten war die Fahrbahn verengt. Ein Siebenjähriger, ebenfalls aus dem Bezirk, wartete an einer Bushaltestelle. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der 72-jährige Pkw-Lenker mit dem Buben.