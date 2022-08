Die mittlerweile längst zur Tradition gewordene Bergmesse am Kraubatheck jährte sich heuer bereits zum 48. Mal. Immer am 15. August, zu Mariä Himmelfahrt, wird das Hochfest von den vielen Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Kraubath organisiert. Gefeiert wurde die Messe mit Pfarrer Martin Schönberger und vielen Wanderern, die es in den Morgenstunden schon zum Gipfelkreuz aufs Kraubatheck geschafft haben.