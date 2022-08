Ein unbekannter Täter entwendete in der Fußgängerzone am Hauptplatz Leoben die Geldbörse aus dem Rucksack einer 69-Jährigen. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, mehrere Urkunden sowie zwei Bankomatkarten mit dazugehörigem PIN-Code.

Mit der gestohlenen Bankomatkarte führte der Unbekannte mehrere Bargeldbehebungen bei Bargeldautomaten in Leoben und Graz durch. Dabei wurde der Mann von mehreren Überwachungskameras aufgenommen.

Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person werden an die Polizeiinspektion Leoben-Erzherzog Johann Straße unter Tel. 059133 6392100 erbeten.