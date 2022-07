17 Millionen Euro "fresh money" - frisches, zusätzliches Geld - brachte am Freitag Wissenschaftsminister Martin Polaschek aus Wien in die Steiermark mit, wie er sich ausdrückte und wie es Landeshauptmann Christopher Drexler dankbar aufgriff. 17 Millionen Euro für Grundlagenforschung im Bereich der Wasserstofftechnologie an der technischen Universität Graz und der Montanuniversität Leoben. um jeweils zehn Millionen Euro sollen in Graz und sieben Millionen Euro in Leoben neue Infrastruktur für diese Spitzenforschung investiert werden.