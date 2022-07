Die Stadtwerke Murau sorgen in der Region für Gesprächsstoff - zuletzt etwa, als wie berichtet deren langjähriger Geschäftsführer Kurt Woitischek fristlos entlassen wurde. Woitischek sprach damals von formalen Vorwürfen rund um "Vertragsabschlüsse in Sachen Energiehandel" und kündigte an, gegen die Entscheidung vorzugehen.