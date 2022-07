Mittwochnachmittag, kurz vor 16.30 Uhr, war ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Leoben im eigenen Garten des Einfamilienhauses mit Flämmarbeiten beschäftigt, um unerwünschtes Unkraut am Rand seines Schwimmteiches zu vernichten.

Im Zuge dieser Arbeiten entstand ein Funkenflug, der in der Folge eine rund zwei Meter entfernte Thujenhecke in Brand gesetzt hat. Gemeinsam mit der Frau und Nachbarn versuchte der 48-Jährige das entfachte Feuer zu löschen, was durch den Einsatz von insgesamt sieben Feuerlöschern auch gelang. Der Einsatz der bereits alarmierten Feuerwehr Niklasdorf war schließlich nicht mehr erforderlich.

Die Thujenhecke brannte auf einer Länge von etwa 15 Metern nieder. An den angrenzenden Häusern entstand kein Schaden. Verletzt wurde niemand.