Mit "unglaublichem Rückhalt aus meiner Heimatregion" fuhr Anton Lang am Mittwoch nach Graz. Der SPÖ-Landeschef stand am Dienstag nämlich in seiner Region zur Wahl: Und von den 137 Delegierten aus Leoben-Eisenerz gab es 100 Prozent für den alten/neuen Regionalvorsitzenden.