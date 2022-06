Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in eine Tierklinik in Leoben eingebrochen. Durch das Aufbrechen eines Fensters sind die Täter in die Räumlichkeiten eingedrungen. Es wurden sämtliche Laden und Kästen durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden.

Die Täter wurden während des Einbruchs allerdings von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Polizei hat Täterbeschreibungen veröffentlicht und bittet um Hinweise.