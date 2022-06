Es wird "wunderschön", sagt Meteorologe Christian Pehsl von der Zamg (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) Freitagfrüh. Gemeint ist, dass die Sonne am Pfingstwochenende in der ganzen Steiermark scheinen soll. Schon in den Morgenstunden lacht sie vom Himmel. Doch: In den Nachmittags- und Abendstunden ist dann auch mit Unwettern zu rechnen.