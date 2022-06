Jetzt ist es quasi "amtlich": Seiler & Speer sind es, die bei der IRFC 2022 in Leoben den Besuchern des großen Benefiz-Biker-Festivals am Samstag, dem 23. Juli, als Hauptact einheizen werden - sozusagen als Kirsche am Sahnehäubchen des ohnedies prall gefüllten Programms mit Livemusik. Übrigens ist das Gastspiel bei "Iron Road for Children" am Hauptplatz von Leoben der einzige Auftritt, den Seiler & Speer heuer in Österreich bei freiem Eintritt absolvieren.