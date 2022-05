Viele beliebte Veranstaltungen in der Steiermark feiern heuer nach zwei Jahren Pandemie ihr Comeback: So auch die Oldtimer-Rallye Murtal Classic, die am Pfingstwochenende (4. und 5. Juni) zum 22. Mal stattfindet. Tausende Besucher werden erwartet, wenn rund 160 historische Automobile und 20 Oldtimer-Motorräder die Bezirke Murtal, Murau, Tamsweg, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag, Graz-Umgebung und Voitsberg besuchen. Das Event ist voll ausgebucht, stellt die Veranstalter aber vor einige Hürden: "Die Pause hat uns nicht gut getan", gibt Organisator Josef Kriebernegg offen zu. "Die Planung ist heuer viel schwieriger, wir mussten neue Partner und Sponsoren gewinnen."