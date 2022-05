Das schöne Wetter am vergangenen Sonntag nutzte ein 84-jähriger Wanderer aus; er war am Plankogelrundweg im Ortsgebiet von St. Kathrein am Offenegg unterwegs, gemeinsam mit seiner Frau. Nach dreieinhalb Stunden verlor der Wanderer gegen 12 Uhr plötzlich das Bewusstsein. Ein zufällig anwesender Rettungssanitäter aus Niederösterreich leistete Erste Hilfe und alarmierte das Rote Kreuz. Die Bergrettung brachte den 84-Jährigen in das LKH Weiz – zu diesem Zeitpunkt hatte er das Bewusstsein bereits zurückerlangt.