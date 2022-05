Viel vorgenommen hat man sich in der Steiermark für die diesjährige "Lange Nacht der Forschung" am 20. Mai. An drei Standorten in den Regionen Graz, Leoben und Kapfenberg werden an 40 Orten rund 200 (!) Stationen zu entdecken sein, wie Wissenschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl bei der Präsentation am Donnerstag stolz erklärte. Zuletzt fand die "Lange Nacht der Forschung" in Präsenz vor vier Jahren statt; damals wurden rund 25.000 Besucher gezählt. Durch die Pandemie musste die letzte Veranstaltung vor zwei Jahren online durchgeführt werden.