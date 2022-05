Viel vorgenommen hat man sich in der Steiermark für die diesjährige "Lange Nacht der Forschung". An drei Standorten in den Regionen Graz, Leoben und Kapfenberg gab es am 20. Mai an 40 Orten rund 200 (!) Stationen zu entdecken. Zuletzt fand die "Lange Nacht der Forschung" in Präsenz vor vier Jahren (also vor Corona) statt. Damals wurden rund 25.000 Besucherinnen und Besucher gezählt.