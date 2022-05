Mit seinen Auftritten bei Starmania22 hat es der gebürtige Edelschrotter Kevin Gratz, der inzwischen in Kapfenberg lebt und in einem Handyshop im LCS in Leoben arbeitet, bis in die dritte Runde geschafft. Nach seinen starken Aufrtitten mit "Ala bin" von Seiler und Speer sowie "Sweet Dreams" von Eurythmics - dafür gab's von Gastjuror Marco Wanda sogar ein StarTicket direkt in die nächste Runde - musste Gratz nach seiner Interpretation von "Somewhere over the Rainbow" die Casting-Show verlassen.