Die beiden ersten Pandemiejahre haben das Arbeiten auch bei der Uniqa in der Steiermark stark verändert. Sichtbar wird dies bei zwei regionalen Servicecentern, die heuer für Bruck und Leoben (im Sommer) und in Gleisdorf (im Spätherbst) neu eröffnet werden. „Hybrides Arbeiten“, so Uniqa-Landesdirektor Johannes Rumpl, werde dort zur Normalität.