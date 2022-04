Zu Verkehrsbehinderungen kommt es derzeit auf der Schnellstraße im Bereich des Knotens St. Michael. Es gibt eine kurze Sperre des Knotens in Richtung Graz und eine Umleitung über die S 6 und die S 35, wie Walter Mocnik, Pressechef der Asfinag mitteilt. Die Sperre soll bis voraussichtlich 11.30 Uhr andauern.

Ein Lkw ist in Fahrtrichtung Graz im Knoten aufs Bankett gekommen und in weiterer Folge umgestürzt. Zum Glück sei nicht mehr passiert, so Mocnik. Derzeit werde auf einen zweiten Kranwagen für die Bergung des verunfallten Fahrzeugs gewartet.