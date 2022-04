In St. Peter-Freienstein (Bezirk Leoben) brach am Montagnachmittag in einem Wirtschaftsgebäude ein Brand aus. Eine Polizeistreife bemerkte den Rauch, Nachbarn eilten ebenso auf das Anwesen, um den Eigentümern zu helfen. Tiere mussten aus der Stallung geholt werden. Dabei dürfte ein 75-Jähriger zu Tode gekommen sein. Er wollte seinem Nachbarn helfen, die Tiere aus dem Stall zu retten.