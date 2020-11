Facebook

Jahreskartenbesitzer können seit Mitte September vor dem Gleinalmtunnel durch zwei schrankenlose Spuren fahren. © Asfinag

Seit zwei Monaten ist das neue System an den A9-Mautstationen vor dem Gleinalmtunnel und dem Bosruck in Betrieb. Kern der Neuerung: Jahreskartenbesitzer (und solche, die ein Ticket vorab kaufen) müssen nicht mehr durch eine Spur mit Schranken fahren, die vormals immer wieder von Autofahrern ohne gültiges Jahresticket blockiert wurde. Darüber hinaus stehen den Jahreskartenbesitzern bei der Mautstation Gleinalm nun zwei (deutlich verbreiterte) Spuren zur Verfügung. Am bisherigen Spitzentag schaffte man kürzlich 1000 durchfahrende Pkw und 187 Lkw in einer Stunde. "Was mit Schranken nie möglich gewesen wäre", heißt es seitens der Asfinag.