Reportage: Menschenleere Straßen Leobener „Wohnzimmer“ war Freitagabend wie leer gefegt

Die Innenstadt von Leoben Freitagnacht: Nicht einmal beim Gassigehen mit dem Hund trifft man Menschen © Andreas Schöberl-Negishi

Es ist Freitag nach 20 Uhr. Grundsätzlich darf man ab diesem Zeitpunkt ja nur noch unter bestimmten Voraussetzungen das Haus verlassen, doch der Harndrang des Hundes richtet sich nicht nach Covid-Verordnungen, und so startet man wie gewohnt seine abendliche Runde in die Innenstadt. Kreisten die Gedanken beim Losspazieren noch darum, ob Gassigehen eher unter „körperliche und psychische Erholung“ oder „Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen“ fällt, wird einem am Weg mehr und mehr bewusst, wie ausgestorben Leoben gerade ist. Richtung Hauptplatz begegnet man an diesem Freitagabend keinem einzigen Menschen.