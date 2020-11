In seiner Zweitheimat Kroatien ist Erich Schönauer, einer der Pressesprecher des Bereichsfeuerwehrverbandes Leoben und Mitglied der FF Niklasdorf, am Dienstag überraschend verstorben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erich Schönauer verstarb überraschend in Kroatien © KK

Das verschmitzte Lächeln und der strahlende Blick, wenn Erich Schönauer von der Feuerwehr und seiner großen Leidenschaft, dem Segeln in Kroatien, erzählt hat, wird vielen in Erinnerung bleiben. Am Dienstag verstarb er im 70. Lebensjahr an seinem Zweiwohnsitz in Kroatien völlig überraschend an einem Herzinfarkt.