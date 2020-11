Facebook

Die markanten Hörner sind typisch für die Hochlandrinder © Martina Pachernegg

Die Sonne steht tief und lässt das Gras auf der Weide in Jaritzberg in der weststeirischen Gemeinde St. Bartholomä in einem satten Grün leuchten. Mitten in diesem malerischen Anblick stehen mächtige Rinder mit imposanten Hörnern. „Das sind meine Schottischen Hochlandrinder. Derzeit halte ich 23 Hochlandrinder, vor fünf Jahren waren es sogar 100 Stück“, sagt Ferdinand Purgstaller.