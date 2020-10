Bauern- und Naschmarkt im "Altstadtring" Leobener Bauernmarkt soll urbanes Flair erhalten

Facebook

Derzeit sind die Stände am Bauernmarkt am Kirchplatz mit viel Abstand aufgestellt © Andreas Schöberl-Negishi

Die Aufwertung des Leobener Bauernmarkts ist nach wie vor ein emotionales Thema in der Stadt und keineswegs „abgefrühstückt“. Nachdem der Bauernmarkt wegen Bauarbeiten vor einem Jahr für einige Zeit auf das nördliche Ende des Hauptplatzes hatte ausweichen müssen, lief das Geschäft für die Standbetreiber am Ausweichstandort immerhin so viel besser, dass sie zum Teil nicht mehr allzu gern auf den angestammten Platz am Kirchplatz zurück wechselten (wir berichteten mehrfach).