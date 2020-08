Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Österreicher, Organist der Stadtkirche Leoben © KK

Seit zehn Jahren organisiert Martin Österreicher, Organist in der Stadtkirche Leoben, jedes Jahr Orgelkonzerte. Durch seine guten Beziehungen zu Musikerkollegen im In- und Ausland gelingt es Österreicher stets, ein hochkarätiges Programm auf die Beine zu stellen.

So auch heuer wieder – den Auftakt macht ein Konzert in der Stadtpfarrkirche Leoben von Peter Heinrich, am Dienstag, dem 1. September, mit Beginn um 18 Uhr. Am Samstag, dem 19. September, konzertiert Österreicher selbst ab 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche Leoben.