Gestern hat das Rote Kreuz am Parkplatz der Musikschule Station bezogen © Marco Mitterböck

Eigentlich sollte auf dem Parkplatz der Brucker Musikschule derzeit nur wenig los sein. Schließlich genießen die Schüler ebenso ihre wohlverdiente Sommerpause wie Lehrer und Instrumente. Doch weil in diesem Jahr bekanntlich alles anders ist, nahm dort am Mittwoch der fünfte steirische Corona-Drive-In des Roten Kreuzes den Betrieb auf. „Heute hatten wir schon drei Besucher“, sagt Christian Schlagbauer, als die Kleine Zeitung dem neuen Stützpunkt am Mittwoch kurz vor 9 Uhr einen Besuch abstattet. Dabei stechen Schutzkleidung und Ausrüstung sofort ins Auge, an diesem Ort wird die Pandemie besonders eindrucksvoll sichtbar.