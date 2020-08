Der Tierpark Mautern und das Erzbergabenteuer sind attraktive Freizeitaktivitäten. Neben vielen weiteren Terminen findet im Post- und Telegraphenmuseum in Eisenerz am 8. August außerdem ein Philalietag statt. Wir haben ein paar Termine zusammengefasst.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem Hauly kann man die Stufen des Erzberges erkunden. © Zöbl

Leoben

Am 6. August findet für "Berg-Radler" um 8 Uhr eine geführte Mountainbike-Tour von Laintal nach Proleb statt. "Kultur-Radler" können sich der Bike-Kulturtour am 8. August um 14 Uhr anschließen. Treffpunkt an beiden Tagen ist am Waasenplatz in Leoben.