Früher Schulstart 100 Schüler aus dem Bezirk Leoben gehen in die Sommerschule

Rund 100 Schüler im Bezirk Leoben nehmen das Angebot der Sommerschule wahr. An der Volksschule sowie der Neuen Mittelschule Pestalozzi in Donawitz und an der Volksschule Peter Rosegger in Trofaiach startet der Unterricht bereits Ende August.