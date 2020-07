Besitzer der Jauchengrube in Gai zeigte an, dass ein unbekannter Täter für den Gülleaustritt verantwortlich sei.

Der verunreinigte Fischteich in Edling © FF Gai

In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli kam es in Trofaiach-Edling durch das Öffnen eines Verschluss-Schiebers an einer Jauchengrube zu einem Austritt von Gülle. Die ausgetretene Gülle gelangte in einen vorbeifließenden Bach und von diesem in den Fischteich von Anton Kogler. 560 Kilo Fisch verendeten. Auch stand zu befürchten, dass verunreinigtes Wasser von dort bis in den Trabochersee gelangt sein könnte.