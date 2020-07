Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

AT&S ist ein Spezialist für die Produktion von Leiterplatten © AT&S

Zunehmende Miniaturisierung ist die ökonomische Triebfeder des steirischen Leiterplattenherstellers AT&S. Umso größer wirkt in dieser „kleinen“ Welt die Dimension der nun von den Vorständen Andreas Gerstenmayer (CEO) und Heinz Moitzi (noch COO, bald CTO) ausgesprochenen Botschaft: Der Konzern will bis 2023 am Standort in Leoben/Hinterberg 120 Millionen Euro investieren, „200 zusätzliche Jobs“ sollen geschaffen werden. Auch spannend, vor allem in Zeiten, wo die Wirtschaftswelt gebannt nach Brüssel blickt: Bis zu 25 Prozent der Investitionen werden im Rahmen des EU-Programms „IPCEI on Microelectronics“ per Zuschuss gefördert.