Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fünf Feuerwehren waren mit den Abpumparbeiten am Fischteich in Edling beschäftigt © FF Gai

In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli kam es im Trofaiacher Ortsteil Edling durch das Öffnen eines Verschluss-Schiebers an einer Güllegrube zu einem Austritt von Gülle. Die ausgetretene Gülle gelangte in einen vorbeifließenden Bach und von diesem in einen Teich.