Mit Corona infizierte Mutter besuchte Schulfeier: Lehrer und Maturanten sind teils in Quarantäne. Bisher 13 bestätigte Fälle an steirischen Schulen. Eltern fordern Plan für den Herbst.

© APA/HANS PUNZ (Sujet)

Eine Maturafeier an der HLW Leoben hat ungeahnte Folgen für Lehrer, Maturanten und deren Angehörige. Denn zwei Tage nach der Feier im Juni wurde die Mutter einer Maturantin positiv auf Covid-19 getestet. Einen weiteren bestätigten Fall gibt es aber noch nicht.



13 bestätigte Coronafälle habe es bisher an steirischen Schulen gegeben; zehn davon seien Schüler gewesen, die anderen Lehrer bzw. Direktoren, berichtet Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner: „Diese niedrige Zahl zeigt, dass Maßnahmen wie Abstandhalten an den Schulen sehr gut funktionieren. Gibt es einen Verdachtsfall wie in Leoben, wird er sofort an die Gesundheitsbehörden gemeldet.“