Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Poschacher, Robert Gmundner, Manfred Harrer und Jürgen Sapelza nahmen das Fahrzeug für den BFV Leoben entgegen © BFV Leoben

In der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring wurden kürzlich fünf Löschunterstützungsfahrzeuge (LUF) an Bereichsstützpunktfeuerwehren übergeben, unter anderem an den Leobener Verband. Bereichsfeuerwehrkommandant Manfred Harrer Sonderbeauftragter Jürgen Sapelza übernahmen gemeinsam mit Robert Gmundner und Franz Poschacher von der Freiwilligen Feuerwehr Kraubath das Fahrzeug, das in Kraubath stationiert ist.